В ОНК рассказали о содержании в СИЗО обвиняемого в контрабанде золота бывшего одесского депутата

Бывший депутат Одесского горсовета Олег Марков, арестованный по обвинению в контрабанде изделий из золота, представляющих историческую ценность, заявил, что нуждается в помощи врачей. Об этом RT сообщил один из членов ОНК Москвы, посетивший Маркова в СИЗО «Матросская Тишина».

«После ареста, с ноября 2020 года, я сидел в нескольких СИЗО: сначала в Капотне (СИЗО №7), потом на Пресне (СИЗО №3), теперь вот в «Матросской Тишине». Меня с кем только не сажали, но только сейчас появились соседи, с которыми можно поговорить. Я не понимаю причин, по которым нахожусь здесь», — сказал Марков правозащитникам.

По его словам, у него пятеро детей, которые остались на попечении бабушки и дедушки.

Марков также заявил правозащитникам, что нуждается в помощи зубного протезиста, а в СИЗО отсутствует необходимое оборудование.

«Он рассказывает, что 30 декабря у него отекло горло, а доктор пришёл к нему только 13 января. Кроме того, он жалуется на головокружение, хронические заболевания, но сомневается в квалификации тюремных медиков», — отметил правозащитник.

В ОНК также рассказали, что вину Марков категорически отрицает.

«Меня задержали при продаже (золота. — RT), что не отрицаю, но вменяют контрабанду, которую доказать не могут», — заявил Марков членам ОНК, заверив, что золотые предметы «не были украдены и не находились в розыске».

По сообщению ТАСС, 19 ноября Хорошёвский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего депутата Одесского горсовета, экс-члена Партии регионов Украины Олега Маркова по подозрению в контрабанде изделий из золота, представляющих историческую ценность (ч. 1 ст. 226.1 УК).

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что речь идёт о «скифском золоте» — золотых изделиях Железного века.