В РСТ оценили ситуацию в отрасли

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев оценил ситуацию в отрасли.

«Этой зимой положительную роль сыграла программа кешбэка. Можно было получить 20% возврата стоимости тура. Большим спросом пользовались Краснодарский край, горнолыжные курорты — там была загрузка больше, чем годом ранее до закрытия границ», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, россияне активно путешествовали по Золотому кольцу — посещали Кострому, Калугу, Тулу, Великий Устюг.

Как отметил Игнатьев, пандемия подстегнула развитие автотуризма.

«Сейчас туристическая отрасль надеется на запуск третьего этапа программы кешбэка. 2021 год должен стать годом внутреннего туризма», — заключил он.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Красную Поляну и горы Адыгеи соединит вертолётный туристический маршрут.