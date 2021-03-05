В РСТ оценили ситуацию в отрасли
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«Этой зимой положительную роль сыграла программа кешбэка. Можно было получить 20% возврата стоимости тура. Большим спросом пользовались Краснодарский край, горнолыжные курорты — там была загрузка больше, чем годом ранее до закрытия границ», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, россияне активно путешествовали по Золотому кольцу — посещали Кострому, Калугу, Тулу, Великий Устюг.
Как отметил Игнатьев, пандемия подстегнула развитие автотуризма.
«Сейчас туристическая отрасль надеется на запуск третьего этапа программы кешбэка. 2021 год должен стать годом внутреннего туризма», — заключил он.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Красную Поляну и горы Адыгеи соединит вертолётный туристический маршрут.