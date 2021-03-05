В Нижегородской области оценили коллективный иммунитет от COVID-19

Коллективный иммунитет от коронавируса в Нижегородской области составляет 26—27%, заявила руководитель областного управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач региона Наталия Кучеренко.

Об этом сообщает newsnn.ru.

Лаборатории региона делают анализы на антитела и передают эту информацию в региональное управление Роспотребнадзора. Благодаря этому специалисты могут увидеть, как распределяется коллективный иммунитет по различным возрастам и категориям граждан.

«Если после перенесённой пневмонии порядка 60—70% имеют иммунитет, то после перенесённого ОРЗ порядка 50% имеют иммунитет, среди здоровых лиц — порядка 15%. 26—27% — это суммарно по всем категориям», — отметила Кучеренко.

Как уточнила главный санитарный врач региона, коллективный иммунитет высчитывается именно среди тех, кто сдал анализы на антитела, на деле он может быть больше. Кроме того, увеличению иммунитета будет способствовать и вакцинация от коронавируса.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, что происходит в организме с антителами после перенесённого COVID-19.