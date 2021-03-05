В Нижегородской области оценили коллективный иммунитет от COVID-19

Короткая ссылка
Коллективный иммунитет от коронавируса в Нижегородской области составляет 26—27%, заявила руководитель областного управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач региона Наталия Кучеренко.
В Нижегородской области оценили коллективный иммунитет от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru.  

Лаборатории региона делают анализы на антитела и передают эту информацию в региональное управление Роспотребнадзора. Благодаря этому специалисты могут увидеть, как распределяется коллективный иммунитет по различным возрастам и категориям граждан.

«Если после перенесённой пневмонии порядка 60—70% имеют иммунитет, то после перенесённого ОРЗ порядка 50% имеют иммунитет, среди здоровых лиц — порядка 15%. 26—27% — это суммарно по всем категориям», — отметила Кучеренко.

Как уточнила главный санитарный врач региона, коллективный иммунитет высчитывается именно среди тех, кто сдал анализы на антитела, на деле он может быть больше. Кроме того, увеличению иммунитета будет способствовать и вакцинация от коронавируса.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, что происходит в организме с антителами после перенесённого COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить