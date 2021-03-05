В Севастополе рассказали о ситуации с COVID-19

В Севастополе зарегистрировано 50 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

После выздоровления выписаны 24 пациента.

Всего в городе заболели 12 226 жителей.

Также стало известно, что в Краснодарском крае за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 142 человек, передают «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего зафиксировано 39 155 случаев заболевания. Выписаны за всё время 34 115 человек, из них за последние сутки — 205.

Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Зоя Скорпилева прокомментировала сообщение о том, что медики выявили случаи длительного инфицирования коронавирусом: в организме носителей лейкемии следы вируса фиксировали на протяжении более полугода.