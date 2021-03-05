Эксперт рассказала о влиянии переедания на здоровье

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Валеолог Надежда Чернышова рассказала о влиянии переедания на здоровье.
Эксперт рассказала о влиянии переедания на здоровье
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В беседе с телеканалом «Звезда» она заявила, что чрезмерное питание ведёт к набору веса, что, со своей стороны, вызывает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Кроме того, переедание очень плохо сказывается на состоянии печени. Из-за излишних калорий в печени может откладываться жир и развивается так называемый жировой гепатоз печени, который тоже опасен для здоровья», — сообщила Чернышова.

По её словам, от переедания может ухудшиться сон и усугубиться стресс.

Как считает Чернышова, избежать переедания можно с помощью ограниченных порций. Принимать пищу следует только тогда, когда человек испытывает голод.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.

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