Глава Омской области подписал соглашение о сотрудничестве вузов региона с МГУ
- АГН «Москва»
Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на облправительство.
Глава региона Александр Бурков и президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому появится консорциум «Вернадский — Омская область».
Проект направлен на то, чтобы качество научных исследований и образования в российских вузах находилось на одном уровне. Благодаря такому подходу региональные вузы могут использовать те же возможности, что и ведущие образовательные учреждения России.
На первом этапе в состав консорциума войдёт ОмГПУ.
Ранее доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова в беседе с Nation News оценила достижения российских вузов, вошедших в рейтинг QS World University Rankings by Subject.