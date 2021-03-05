Глава Омской области подписал соглашение о сотрудничестве вузов региона с МГУ

Проект МГУ «Вернадский» и Омская область начнут активное сотрудничество друг с другом.

Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на облправительство.

Глава региона Александр Бурков и президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому появится консорциум «Вернадский — Омская область».

Проект направлен на то, чтобы качество научных исследований и образования в российских вузах находилось на одном уровне. Благодаря такому подходу региональные вузы могут использовать те же возможности, что и ведущие образовательные учреждения России.

На первом этапе в состав консорциума войдёт ОмГПУ.

Ранее доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова в беседе с Nation News оценила достижения российских вузов, вошедших в рейтинг QS World University Rankings by Subject.