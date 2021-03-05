В Тверскую область поступила новая партия вакцины «Спутник V»

В Тверскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса — 10 900 доз препарата «Спутник V». Всего на данный момент прививку сделали 53 620 человек.

Как передаёт tverigrad.ru, 4 марта в регионе вакцинировались 897 человек, всего — 50 353.

В области развёрнуто 38 прививочных кабинетов. Перед прививкой медицинские работники проводят термометрию, уточняют наличие хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусной инфекцией.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.