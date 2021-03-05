Более 23 тысяч тестов на COVID-19 сдали жители Петербурга за сутки

За сутки обследование на коронавирус прошли более 23,5 тыс. жителей Петербурга.

Об этом пишет kp.ru.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 520 человек. Обработан 5621 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом», — рассказали в администрации города.

Уточняется, что за последнее время ежедневно тестирование проходили в среднем 10—15 тыс. человек.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, что происходит в организме с антителами после перенесённого COVID-19.