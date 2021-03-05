Более 23 тысяч тестов на COVID-19 сдали жители Петербурга за сутки

Короткая ссылка
За сутки обследование на коронавирус прошли более 23,5 тыс. жителей Петербурга.
Более 23 тысяч тестов на COVID-19 сдали жители Петербурга за сутки
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 520 человек. Обработан 5621 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом», — рассказали в администрации города.

Уточняется, что за последнее время ежедневно тестирование проходили в среднем 10—15 тыс. человек.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, что происходит в организме с антителами после перенесённого COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить