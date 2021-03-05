Главархив опубликовал изображения 118 храмов, снесённых в Москве в начале ХХ века

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Специалистам Главархива столицы и Госинспекции удалось найти цветные акварельные рисунки фасадов, планы и чертежи построек — храмов, монастырей и часовен, которые были снесены в 1920—1930-х годах.
Главархив опубликовал изображения 118 храмов, снесённых в Москве в начале ХХ века
  • ©портал мэра и правительства Москвы / Рисунок фасада Церкви Преображения Господня в селе Спас-Тушино. Проект архитектора Д. Чичагова. 1874 год. Главархив Москвы

Об этом сообщает «Москва 24».  

«В конце декабря мы поделились первыми результатами, а к сегодняшнему дню удалось опубликовать уже все сохранившиеся до наших дней материалы о почти 120 жемчужинах храмового зодчества. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В дальнейшем мы откроем онлайн-доступ к документам нереализованных грандиозных архитектурных проектов начала советской эпохи», — рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с октября 2020 года было выявлено более 300 ценных и уникальных документов.

«Теперь все эти материалы размещены на сайте Главархива Москвы и находятся в открытом доступе», — подчеркнул Ефимов.

Ранее сайт Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге реставрационный проект церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца удостоился международной премии «Золотой Трезини».

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