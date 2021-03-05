В МГУ прокомментировали рейтинг QS

Доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова оценила достижения российских вузов, вошедших в рейтинг QS World University Rankings by Subject.

Об этом она рассказала в беседе с Nation News.

«Это большая удача для российских исследователей, университетов, прежде всего для МГУ, который был и остаётся лидером рейтинга российских вузов, на несколько порядков опережая любые другие российские университеты, даже самые уважаемые из топ-5: ВШЭ, МГТУ имени Н.Э. Баумана и МГИМО. Понятно, что лидерство МГУ среди российских вузов по техническим специальностям и естественным наукам традиционно. А вот лидерство по гуманитарным наукам — политологии, социологии, истории, мировой политике, международным отношениям — это довольно новое явление. Это очень большой прогресс и для университета, и для наших исследователей, и для страны в целом», — подчеркнула Пискунова.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что Петербургский университет ИТМО вошёл в список 100 лучших мировых вузов по преподаванию компьютерных наук.