В Подмосковье более восьми тысяч семей получили выплаты на новорождённых
- РИА Новости
Как передаёт телеканал «360», семьи, в которых родился ребёнок, получают от правительства 20 тыс. рублей.
«Выплату на приобретение средств для ухода за новорождёнными предоставляют при условии регистрации рождения органами записи актов гражданского состояния региона», — уточнила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге проиндексировали материнский капитал.