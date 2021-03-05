В Подмосковье более восьми тысяч семей получили выплаты на новорождённых

Ещё 8357 семей из Подмосковья получили выплату на новорождённых. Это деньги, перечисляемые для ухода за детьми.

РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», семьи, в которых родился ребёнок, получают от правительства 20 тыс. рублей. «Выплату на приобретение средств для ухода за новорождёнными предоставляют при условии регистрации рождения органами записи актов гражданского состояния региона», — уточнила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге проиндексировали материнский капитал.