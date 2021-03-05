Главврач больницы Филатова оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
«Безусловно, эпидемическая ситуация в Москве намного улучшилась, стало легче, но расслабляться пока рано. Наша больница вернулась к прежнему, «доковидному» режиму работы, но родильный дом по-прежнему продолжает принимать пациенток с коронавирусной инфекцией», — заявил он РИА Новости.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко высказал мнение, что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 может сформироваться у россиян в первом полугодии текущего года.
Профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с антителами после перенесённого COVID-19.