В Татарстане вынесли приговор по делу об убийстве, совершённом в 2012 году

В Татарстане вынесли приговор по делу об изнасиловании и убийстве, совершённых в 2012 году.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

7 июля 2012 года в лесопосадке у дороги Арск — Большая Атня было найдено тело девушки с признаками сексуального насилия. Накануне вечером она приехала на встречу выпускников, переночевала у подруги, а днём пошла на остановку, чтобы добраться до Арска. Там девушка села в автомобиль, водитель которого, предположительно, совершил преступление.

В 2020 году следователи провели ольфакторную экспертизу, которая подтвердила причастность к убийству однокурсника жертвы. Он агрессивно отреагировал на приглашение явиться на следственные действия и набросился на сотрудников полиции, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил обвиняемого к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве.