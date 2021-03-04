В Татарстане вынесли приговор по делу об убийстве, совершённом в 2012 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
7 июля 2012 года в лесопосадке у дороги Арск — Большая Атня было найдено тело девушки с признаками сексуального насилия. Накануне вечером она приехала на встречу выпускников, переночевала у подруги, а днём пошла на остановку, чтобы добраться до Арска. Там девушка села в автомобиль, водитель которого, предположительно, совершил преступление.
В 2020 году следователи провели ольфакторную экспертизу, которая подтвердила причастность к убийству однокурсника жертвы. Он агрессивно отреагировал на приглашение явиться на следственные действия и набросился на сотрудников полиции, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.
Суд приговорил обвиняемого к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве.