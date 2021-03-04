В Амурской области завели дело против отца, подозреваемого в истязании детей
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на СУ СК России по Амурской области.
По данным следствия, с июня 2020 года по февраль 2021-го 40-летний мужчина систематически избивал своих четырёх несовершеннолетних детей, причиняя им физические и психические страдания.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего».
Также будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области возбудили дело в отношении истязавшей ребёнка матери.