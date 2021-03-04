В Амурской области завели дело против отца, подозреваемого в истязании детей

В Благовещенске завели уголовное дело против отца, подозреваемого в истязании детей.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на СУ СК России по Амурской области.

По данным следствия, с июня 2020 года по февраль 2021-го 40-летний мужчина систематически избивал своих четырёх несовершеннолетних детей, причиняя им физические и психические страдания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего».

Также будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области возбудили дело в отношении истязавшей ребёнка матери.