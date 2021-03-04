Генетик оценил сообщения о возможной связи COVID-19 с группой крови

Короткая ссылка
Профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, завлабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН Александр Апт оценил сообщения о возможной связи COVID-19 с группой крови.
Генетик оценил сообщения о возможной связи COVID-19 с группой крови
  • Reuters

«Пока это никем не доказано. Тут нужны специфические исследования с полной доказательной базой на огромных выборках людей», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, выборки должны быть в десятки тысяч человек.

Как отметил Апт, требуется сверхнадёжная статистика.

Американские ученые выяснили, что люди с II группой крови имеют больший риск заболевания коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с антителами после перенесённого COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить