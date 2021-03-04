Генетик оценил сообщения о возможной связи COVID-19 с группой крови

Профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, завлабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН Александр Апт оценил сообщения о возможной связи COVID-19 с группой крови.

«Пока это никем не доказано. Тут нужны специфические исследования с полной доказательной базой на огромных выборках людей», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, выборки должны быть в десятки тысяч человек.

Как отметил Апт, требуется сверхнадёжная статистика.

Американские ученые выяснили, что люди с II группой крови имеют больший риск заболевания коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с антителами после перенесённого COVID-19.