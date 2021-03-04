Эксперт прокомментировал сообщения о длительном инфицировании COVID-19

Заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии «НМИЦ гематологии» Минздрава России Григорий Ефимов прокомментировал сообщение о том, что медики выявили случаи длительного инфицирования коронавирусом — в организме носителей лейкемии следы вируса фиксировали на протяжении более полугода.

«У больных с лейкозами очень долго, месяцы может продолжаться течение новой коронавирусной инфекции, но надо понимать, что больные с лейкозами находятся в тяжёлой иммуносупрессии, то есть их иммунная система не функционирует так, как иммунная система нормального человека», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, такое долгое присутствие вируса в организме на здоровых людей не распространяется, и иммунная система здорового человека обладает ресурсами, чтобы справиться с этой инфекцией.

В свою очередь, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев в беседе со «Взглядом» отметил, что подобные случаи пока единичны.

«Во-первых, их нужно тщательно изучить, а во-вторых, посмотреть, есть ли действительно разница длительного пребывания вируса. То есть насколько вирус мутирует при таком хроническом заражении. Скорее всего, не настолько, что это будет что-то новое и против чего не будут работать антитела», — сказал он.

Как выяснили исследователи из Университета Южной Калифорнии, в организмах троих пациентов следы вируса сохранялись более полугода. Речь идёт о молодом человеке, а также о мальчике и девочке дошкольного возраста.