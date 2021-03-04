Юнармейцы сняли фильм о тружениках тыла в Великую Отечественную войну

Юнармейцы сняли короткометражный фильм о тружениках тыла, работавших в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает ФАН.

Короткометражный фильм стал своеобразной виртуальной экскурсией по залу музейного комплекса «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе», посвящённого труженикам тыла.

Этот фильм — третий. Первый был посвящён защитникам Брестской крепости, второй — подвигу партизан.

Всего юнармейцы планируют снять восемь короткометражек в рамках конкурса, посвящённого 80-летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», библиотеки столицы организовали онлайн-марафон «Отцы и дети» в честь Дня защитника Отечества.