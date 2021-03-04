Юнармейцы сняли фильм о тружениках тыла в Великую Отечественную войну
- © пресс-служба рамках конкурса «Два капитана»
Об этом сообщает ФАН.
Короткометражный фильм стал своеобразной виртуальной экскурсией по залу музейного комплекса «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе», посвящённого труженикам тыла.
Этот фильм — третий. Первый был посвящён защитникам Брестской крепости, второй — подвигу партизан.
Всего юнармейцы планируют снять восемь короткометражек в рамках конкурса, посвящённого 80-летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне.
Как ранее сообщал сайт «Москва 24», библиотеки столицы организовали онлайн-марафон «Отцы и дети» в честь Дня защитника Отечества.