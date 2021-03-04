В Коми пресечена деятельность участников организации «Свидетели Иеговы»

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Коми по материалам региональных УФСБ и МВД России возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей Сыктывкара, которые подозреваются в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК России).

Об этом сообщается на сайте СК России.

Отмечается, что, согласно данным следствия, «в 2017—2021 годах фигуранты, придерживаясь экстремистской идеологии запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы»*, осознавая, что в отношении данной организации судом принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности, осуществляли активные действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности организации и вовлечение в неё новых участников».

«В частности, действуя в условиях конспирации, осуществляли общее руководство деятельностью организации, координировали противоправную деятельность, организовывали и проводили собрания членов запрещённой организации, осуществляли сбор средств для финансирования деятельности запрещённой экстремистской организации. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое фигурантов помещены под домашний арест, ещё двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что «по уголовному делу проведены обыски по местам жительства фигурантов и иных предполагаемых участников запрещённой организации, в качестве свидетелей допрошено более десяти лиц».

Ранее сообщалось, что Савёловский суд Москвы арестовал двух участников запрещённого в России религиозного движения «Свидетели Иеговы».

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017)