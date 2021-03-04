Министр просвещения России Сергей Кравцов оценил ситуацию с шестидневным обучением в ряде школ.

«Чтобы не понизить качество образования и восполнить те или иные пробелы, как вынужденную меру ряд школ ввели шестидневное обучение», — приводит РИА Новости ответ Кравцова на вопрос, имеет ли смысл перейти к шестидневному обучению, чтобы сделать полноценным образовательный процесс, пострадавший из-за пандемии COVID-19.

Он заявил, что «если школа работает по пятидневке, то она, скорее всего, со следующего года вернётся к этому режиму работы».

Он также прокомментировал предложение главы Совета Федерации Валентины Матвиенко ввести во всех школах страны пятидневное обучение.

«Перевод на пятидневку или шестидневку — это решение школы. Большинство школ учатся на пятидневке. Это законом регламентируется», — отметил министр.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова оценила последствия дистанционного обучения в школах.