Эксперты назвали самые популярные подарки на 8 Марта

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Эксперты «Яндекс.Маркета» назвали самые популярные подарки на 8 Марта.
Эксперты назвали самые популярные подарки на 8 Марта
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает Life.ru.

Среди лидеров — товары для красоты. В 2020 году с 23 февраля по 1 марта число заказов в категории косметики и парфюмерии выросло почти на 47% по сравнению с 2—8 февраля. В 2021-м прирост за аналогичный период достиг 56%.

Ещё одним традиционным подарком названы кондитерские изделия. На 494% выросло число заказов конфет в коробках, на 108% — шоколадных плиток, на 66% — шоколадных яиц и фигурного шоколада.

В топ-3 подарков попали и ювелирные украшения. На 420% выросло количество заказов браслетов, на 267% — брошей, на 238% — серёг.

В число популярных категорий также попала электроника.

Ранее, как сообщало URA.RU, актриса Инна Чурикова рассказала о лучших подарках на 8 Марта.

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