В Тюменской области оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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В Тюменской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.
В Тюменской области оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru.

В настоящее время в регионе работает десять моногоспиталей. Они открыты на базе ряда медучреждений.

«Все десять госпиталей для больных коронавирусной инфекцией рассчитаны на 1200 мест. На данный момент доля свободных коек составляет 18,4%», — заявили в областном оперштабе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.

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