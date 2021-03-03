В ФСС прокомментировали ситуацию с «ковидными» выплатами медикам

Первый заместитель главы Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая прокомментировала ситуацию с «ковидными» выплатами медикам.

«Я точно хочу сказать, что у нас нет задержек с выплатами. Но, к сожалению, есть единичные медицинские организации, которые нам и за декабрь иногда присылают в эти дни информацию о своих сотрудниках», — заявила она в беседе с НТВ.

По её словам, ФСС вместе с Минздравом проводят работу с такими медицинскими организациями, чтобы не нарушались сроки предоставления.

Как отметила Лотоцкая, медработник, рассчитывающий на выплату, может в личном кабинете на портале госуслуг или на сайте фонда получить все необходимые данные.

Ранее сообщалось, что власти Москвы выделили 3 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским сотрудникам коронавирусных стационаров.