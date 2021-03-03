В Госдуме предложили повысить роль медработников в школах

Депутаты нижней палаты парламента России завершают работу над законопроектом о повышении роли медработников в школах, заявил один из инициаторов документа, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Сейчас медики в школах считаются, по сути, вспомогательным персоналом со всеми вытекающими последствиями. Наша позиция в том, что медики должны стать полноправными членами педсовета с правом подсказывать учителям, как организовать учебный процесс, чтобы сохранить здоровье школьников», — заявил Морозов в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметил депутат, в идеале у школьного врача должен быть статус завуча.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.