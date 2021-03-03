В Госдуме прокомментировали законопроект о школьной медицине

Законопроект о школьной медицине могут рассмотреть в Госдуме в весеннюю сессию. Об этом заявил один из авторов документа, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что, согласно проекту, во всех образовательных организациях должны быть созданы условия для охраны здоровья школьников.

Родителей планируют обязать предоставлять в школу данные о здоровье ребёнка, если необходимы особые условия обучения, питания и нагрузок.

«Такой подход позволит повысить общую ответственность за здоровье детей и выстроить более слаженную работу системы «родители — учителя — врачи», — отметил Морозов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.