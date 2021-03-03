В Госдуме прокомментировали законопроект о школьной медицине
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что, согласно проекту, во всех образовательных организациях должны быть созданы условия для охраны здоровья школьников.
Родителей планируют обязать предоставлять в школу данные о здоровье ребёнка, если необходимы особые условия обучения, питания и нагрузок.
«Такой подход позволит повысить общую ответственность за здоровье детей и выстроить более слаженную работу системы «родители — учителя — врачи», — отметил Морозов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.