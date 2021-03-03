Эксперты заявили о росте цен на цветы в России

Эксперты рассказали о росте цен на цветы в России.

Об этом сообщает газета «Известия».

Директор по внешним связям Киевского рынка Арсений Мишкин заявил, что относительно 2020 года цветы на некоторых оптовых базах Москвы подорожали вдвое.

«Цены с 14 февраля до сих пор не опустились. С 5 марта из-за повышения спроса может быть дополнительное увеличение стоимости цветов. Итого подорожание составит 125%», — сказал он.

По оценке компании Starlight, подорожание цветов за год составляет 30—100%, в зависимости от страны-поставщика. Как отметили в Starlight, на росте стоимости отразились пандемия, выросший курс евро, повышение стоимости перевозок.

«Причём дорожают и российские цветы. В нашей стране зима оказалась суровой, больше средств уходит на отопление теплиц, всё это закладывается в стоимость цветка», — добавила представитель компании.

Со своей стороны, менеджер компании «Цветочный рай» Елена Агеева заявила, что продажи упали на 50%. В компании также сообщили о подорожании цветов в два раза.

В свою очередь, член правления Ассоциации цветочного ретейла и основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков рассказал, что среднее подорожание цветов за год находится на уровне 30%.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.