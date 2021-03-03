Во Всероссийской олимпиаде школьников в Подмосковье приняли участие 14 тысяч человек

В Московской области в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие около 14 тыс. человек.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Минобразования.

«Это число на 35% выше по сравнению с показателями прошлого учебного года», — отметила глава ведомства Ирина Каклюгина.

В олимпиаде участвовали учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов. Состязания проводились по 24 предметам на 90 площадках.

Имена прошедших в заключительный этап объявят в ближайшее время.

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