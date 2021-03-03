Суд увеличил срок осуждённому за убийство священника под Ярославлем

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции увеличил срок заключения с 15 лет до 21 года 32-летнему уроженцу Владивостока, осуждённому за убийство настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском в 2016 году.
Суд увеличил срок осуждённому за убийство священника под Ярославлем
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Об этом сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

«Проверив материалы дела, судебная коллегия нашла приговор подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, а также неправильным применением уголовного закона», — цитирует её ТАСС.

По новому обвинительному апелляционному приговору суда Александр Авдеев признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК России (убийство, сопряжённое с разбоем).

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев», — добавила представитель суда.

В ноябре 2020 года Ярославский областной суд приговорил Авдеева к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима по уголовному делу об убийстве настоятеля монастыря.

В июле 2016 года он проник в Свято-Троицкий Данилов мужской монастырь в Переславле-Залесском и нанёс игумену Даниилу множественные удары ножом. Пострадавший скончался на месте. Злоумышленник похитил из кельи 1,1 млн рублей.

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