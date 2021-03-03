Кабмин рассмотрит основные параметры нацпроекта по туризму к апрелю
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«Мы сегодня готовим новый национальный проект по поручению президента в сфере туризма и уже до начала апреля мы должны все основные его параметры рассмотреть», — цитирует его на встрече с представителями туристического бизнеса Республики Алтай и Алтайского края ТАСС.
В ноябре Мишустин заявил, что Путин поддержал идею разработки нацпроекта в сфере развития туризма.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал подробности о новом нацпроекте по туризму.