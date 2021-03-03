Кабмин рассмотрит основные параметры нацпроекта по туризму к апрелю

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Российское правительство по поручению главы государства Владимира Путина к началу апреля рассмотрит основные параметры нового национального проекта по туризму, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кабмин рассмотрит основные параметры нацпроекта по туризму к апрелю
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«Мы сегодня готовим новый национальный проект по поручению президента в сфере туризма и уже до начала апреля мы должны все основные его параметры рассмотреть», — цитирует его на встрече с представителями туристического бизнеса Республики Алтай и Алтайского края ТАСС.

В ноябре Мишустин заявил, что Путин поддержал идею разработки нацпроекта в сфере развития туризма.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал подробности о новом нацпроекте по туризму.

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