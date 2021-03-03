В Минцифры напомнили, что рассылки «Госуслуг» не требуют личные данные

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Официальные рассылки с портала «Госуслуги» носят информационный характер и не требуют от россиян введения персональных данных, напомнил замглавы Минцифры России Олег Качанов.
В Минцифры напомнили, что рассылки «Госуслуг» не требуют личные данные
  • © РИА Новости

«Официальные рассылки от портала Госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днём рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты», — цитирует его ТАСС.

В Минцифры призвали россиян проверять наличие уведомлений в личном кабинете и в случае каких-либо подозрений обращаться в службу поддержки.

Качанов также рассказал, что ведомство ведёт регулярный мониторинг ресурсов с доменными именами, внешне похожими на доменное имя портала «Госуслуг» www.gosuslugi.ru, блокирует их или оставляет на контроле.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян, отправляя электронные письма, напоминающие сообщения от портала «Госуслуги», с просьбой ввести номер СНИЛС и банковские реквизиты якобы для получения положенных социальных выплат.

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