В ВВО рассказали о ходе проведения учений на Дальнем Востоке
«С военнослужащими ракетных и артиллерийских подразделений общевойсковой армии ВВО начался масштабный полевой выход. Мероприятие проходит одновременно на двух полигонах: «Сергеевском» (Приморский край) и «Бикинском» (Хабаровский край)», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что военнослужащие совершили многокилометровые марши на боевой технике, а также намерены отработать взаимодействие ракетных и артиллерийских батарей.
Ранее в Оренбургской области начались учения Центрального военного округа.