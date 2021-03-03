В ВВО рассказали о ходе проведения учений на Дальнем Востоке

Более 3 тыс. артиллеристов и ракетчиков общевойсковой армии Восточного военного округа проводят учения в Приморском и Хабаровском краях. Об этом сообщили в пресс-службе военного округа.

«С военнослужащими ракетных и артиллерийских подразделений общевойсковой армии ВВО начался масштабный полевой выход. Мероприятие проходит одновременно на двух полигонах: «Сергеевском» (Приморский край) и «Бикинском» (Хабаровский край)», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что военнослужащие совершили многокилометровые марши на боевой технике, а также намерены отработать взаимодействие ракетных и артиллерийских батарей. Ранее в Оренбургской области начались учения Центрального военного округа.