В Рязанской области произошло частичное обрушение жилого дома
- РИА Новости
«В ночь с 26 на 27 февраля в многоквартирном доме в селе Реткино произошло обрушение кровли. Пострадала часть квартир, где проживают девять человек... Медицинская помощь жильцам не понадобилась», — говорится в сообщении во «ВКонтакте».
В настоящее время в доме налажены подача газа, воды и электричества, решается вопрос о восстановлении повреждённой кровли.
Ранее в Самарской области из-за обрушения дома пострадала женщина.