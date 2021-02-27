В Рязанской области произошло частичное обрушение жилого дома

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В Рязанской области произошло частичное обрушение многоквартирного жилого дома, в результате чего часть квартир были повреждены, но никто не пострадал, сообщила районная администрация.
В Рязанской области произошло частичное обрушение жилого дома
  • РИА Новости

«В ночь с 26 на 27 февраля в многоквартирном доме в селе Реткино произошло обрушение кровли. Пострадала часть квартир, где проживают девять человек... Медицинская помощь жильцам не понадобилась», — говорится в сообщении во «ВКонтакте».

В настоящее время в доме налажены подача газа, воды и электричества, решается вопрос о восстановлении повреждённой кровли.

Ранее в Самарской области из-за обрушения дома пострадала женщина.

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