В АТОР прокомментировали ситуацию с Грузией

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с Грузией.
В АТОР прокомментировали ситуацию с Грузией
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«Безопасность стран для российских туристов в условиях коронавируса у нас оценивают российский МИД и Роспотребнадзор. Грузии нет в списках тех стран, которые эти ведомства не рекомендуют посещать, в отличие от Египта, например», — заявила она в беседе с НСН.

Как напомнила Ломидзе, прямого авиасообщения у России и Грузии в настоящее время нет, сроки его открытия неясны.

В свою очередь, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в беседе с URA.RU отметила, что в Грузию ездили только отдельные путешественники рейсами через Стамбул или другие города.

«Понятно, что Грузия очень хотела бы вернуть массовый турпоток из России, но от Москвы никаких шагов нет. Следовательно, нет туров и рейсов», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Грузии разрешат въезд россиянам с отрицательным результатом теста на COVID-19.

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