Врач дал рекомендации по защите от весенней аллергии

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Врач-иммунолог Владимир Болибок дал рекомендации по защите от весенней аллергии.
Врач дал рекомендации по защите от весенней аллергии
  • © Karl-Josef Hildenbrand
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«Первое: аллергикам надо обязательно попасть на консультацию к аллергологу, чтобы были прописаны лекарства. Это антигистаминные препараты и, может быть, гормональные», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Также Болибок напомнил, что основной способ защиты для тех, у кого аллергия на пыльцу растений, — это ношение маски.

«Второй момент: защитные маски мешают проникать пыльце. Она застревает в них очень хорошо. Весной в масочный режим пациенты испытывали меньше трудностей», — отметил специалист.

Он также выразил мнение, что лучший способ профилактики — выявить истинную причину аллергии и пройти специальную терапию.

«Третий совет заключается в том, что у нас есть противоаллергенные вакцины — аллерген-специфическая иммунотерапия», — заключил Болибок.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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