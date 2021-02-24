В Волгограде уволили кондуктора, высадившего школьника из автобуса в мороз

В Волгограде предприятие-перевозчик уволило кондуктора, высадившего школьника из автобуса в мороз.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Школьника, у которого закончились средства на транспортной карте «Волна», кондуктор высадила из автобуса 18 февраля 2021 года. 12-летний мальчик четыре остановки шёл домой пешком.

После проверки по данному факту Волгоградский автобусный парк расторг контракт с сотрудницей.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Смоленске проверяют информацию о подростке, высаженном из автобуса в -17 °С.