В Волгограде уволили кондуктора, высадившего школьника из автобуса в мороз
- AFP
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на городскую администрацию.
Школьника, у которого закончились средства на транспортной карте «Волна», кондуктор высадила из автобуса 18 февраля 2021 года. 12-летний мальчик четыре остановки шёл домой пешком.
После проверки по данному факту Волгоградский автобусный парк расторг контракт с сотрудницей.
Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Смоленске проверяют информацию о подростке, высаженном из автобуса в -17 °С.