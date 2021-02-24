Вирусолог оценил прогноз ВОЗ по срокам завершения пандемии

Профессор-вирусолог, доктор медицинских наук, сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал слова главы Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге о том, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в начале 2022 года.

«Я тоже хотел бы в это верить, и определённые основания для такой веры есть. Думаю, в 2022 году мы будем считать, что пандемия закончена, хоть это и не значит, что случаев заболевания ковидом не будет вообще», — сказал Альтштейн в беседе с kp.ru.

По его словам, основной заботой станет вакцинация, но в определённой мере сохранятся и маски, и дистанцирование.

«Здесь примером могут послужить страны Юго-Восточной Азии и Япония, там люди привыкли в местах скопления ходить в масках. И это правильно», — отметил эксперт.

Со своей стороны, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с сайтом «Москва 24» согласился с прогнозом в ВОЗ.

«Не факт, что вирус исчезнет, но, возможно, он не будет столь смертелен, потому что большинство населения получит иммунитет, и тогда инфекция будет неопасна. Не потому, что изменится сам вирус, а просто потому, что люди защитятся от заражения», — сказал он.

Ранее Клюге выразил мнение, что к началу следующего года COVID-19 полностью не исчезнет, однако необходимости сохранять ограничения не будет.