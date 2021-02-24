В Челябинской области временно ограничено движение через пункты пропуска в Казахстан

Пресс-служба пограничного управления УФСБ по Челябинской области сообщает, что из-за снежной стихии, охватившей регион, 24 февраля временно ограничено движение через пограничные пункты пропуска в Казахстан.

Об этом сообщает URA.RU.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области информирует граждан о временных затруднениях движения лиц и транспортных средств через пункты пропуска Бугристое (Троицкий район), Мариинский (Брединский район), Николаевка (Варненский район). В целях локализации последствий стихии оповещены экстренные службы, которыми организована работа по расчистке пунктов пропуска от снега», — говорится в сообщении.

Ураганный ветер и аномальные морозы пришли в Челябинскую область 23 февраля. В десяти муниципалитетах региона введён режим ЧС.

Как ранее сообщали «Известия», из-за разгула стихии в Челябинской области без электричества остались 126 населённых пунктов.