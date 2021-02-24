В Госдуме прокомментировали инцидент на Мамаевом кургане

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал инцидент на Мамаевом кургане в Волгограде.
В Госдуме прокомментировали инцидент на Мамаевом кургане
  • РИА Новости

«Периодически мы с сожалением наблюдаем, как у нас то сосиски жарят на Вечном огне, то ещё каким-то образом проявляют глумление. В какой-то степени это издержки воспитания. Эти люди не понимают, что возможность сегодня быть блогером у них есть благодаря тому, что погибали их деды и прадеды, защищая страну», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил депутат, в погоне за лайками и узнаваемостью блогеры совершают действия за рамками здравого смысла и правового поля.

По словам Нилова, в случае с инцидентом в Волгограде нужно понять причинно-следственную связь, почему конкретный блогер так поступил.

«Скорее всего, ради хайпа. Но не исключаю, что он осознавал последствия», — сказал депутат.

Полиция в Волгограде возбудила уголовное дело в отношении студента, который станцевал на Мамаевом кургане.

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