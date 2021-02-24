Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО оштрафован за мошенничество

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Московский гарнизонный военный суд (МГВС) приговорил бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа Минобороны России Александра Дуплинского к штрафу в размере 200 тыс. рублей.
Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО оштрафован за мошенничество
  • РИА Новости

«Признать Дуплинского Александра Васильевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей», — цитирует ТАСС приговор судьи Максима Иванова.

Отмечается, что избранная ранее в его отношении мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена.

Потерпевшей стороной признано Министерство обороны России.

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