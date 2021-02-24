Вирусолог дал прогноз по пандемии COVID-19

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Врач-вирусолог Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.
Вирусолог дал прогноз по пандемии COVID-19
  • Reuters

В беседе с «Вечерней Москвой» он выразил мнение, что пандемия будет постепенно спадать, особенно в тёплое время года, но сама инфекция ещё долго станет оказывать влияние на человечество.

«В холодный же период «корона» будет усиливать своё влияние. Но я считаю, что даже в осенне-зимний период это будет небольшой подъём. Тем более сейчас растёт число иммунных людей в силу естественных причин», — сказал Аграновский.

По его словам, также проходит вакцинация.

Как прогнозирует эксперт, со временем коронавирус станет сезонной инфекцией, проявляющей себя один-два раза в год.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 11 749 случаев COVID-19.

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