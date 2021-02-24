В Приморье сообщили о ходе строительства комплекса по сортировке ТБО

В районе села Глазовка в Приморском крае строится комплекс по сортировке отходов. В правительстве региона сообщили, что ввод объекта в эксплуатацию назначен на март.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

После завершения работ комплекс будет использоваться для сортировки мусора из Лесозаводского городского округа и части Кировского района. Ожидается, что при работе в одну смену на объекте удастся сортировать до 10 тыс. тонн мусора ежегодно.

Комплексы по сортировке отходов строятся в стране в рамках нацпроекта «Экология».

«Это уже четвёртый подобный комплекс, построенный в Приморском крае. В прошлом году ввели в эксплуатацию такие же линии в Хорольском округе, Пожарском и Дальнереченском районах», — уточнили специалисты краевого предприятия «Приморский экологический оператор».

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», завод по сортировке твёрдых коммунальных отходов начал работу в Симферополе.