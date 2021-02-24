В Приморье сообщили о ходе строительства комплекса по сортировке ТБО
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
После завершения работ комплекс будет использоваться для сортировки мусора из Лесозаводского городского округа и части Кировского района. Ожидается, что при работе в одну смену на объекте удастся сортировать до 10 тыс. тонн мусора ежегодно.
Комплексы по сортировке отходов строятся в стране в рамках нацпроекта «Экология».
«Это уже четвёртый подобный комплекс, построенный в Приморском крае. В прошлом году ввели в эксплуатацию такие же линии в Хорольском округе, Пожарском и Дальнереченском районах», — уточнили специалисты краевого предприятия «Приморский экологический оператор».
Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», завод по сортировке твёрдых коммунальных отходов начал работу в Симферополе.