В Приморье сообщили о ходе строительства комплекса по сортировке ТБО

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В районе села Глазовка в Приморском крае строится комплекс по сортировке отходов. В правительстве региона сообщили, что ввод объекта в эксплуатацию назначен на март.
В Приморье сообщили о ходе строительства комплекса по сортировке ТБО
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

После завершения работ комплекс будет использоваться для сортировки мусора из Лесозаводского городского округа и части Кировского района. Ожидается, что при работе в одну смену на объекте удастся сортировать до 10 тыс. тонн мусора ежегодно.

Комплексы по сортировке отходов строятся в стране в рамках нацпроекта «Экология».

«Это уже четвёртый подобный комплекс, построенный в Приморском крае. В прошлом году ввели в эксплуатацию такие же линии в Хорольском округе, Пожарском и Дальнереченском районах», — уточнили специалисты краевого предприятия «Приморский экологический оператор».

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», завод по сортировке твёрдых коммунальных отходов начал работу в Симферополе.

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