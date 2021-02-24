Эксперт оценил перспективы программы льготной ипотеки в России
- РИА Новости
В беседе с Life.ru он выразил мнение, что программа продолжит своё существование, но несколько в другом виде.
«Очевидно, что данная программа должна — и будет — иметь именно социальный вид, а не быть неким инструментом в руках частных инвесторов», — сказал эксперт.
Как отметил Абелев, в программу могут внести поправки, касающиеся социальных критериев.
«Например, понятия, что льготным может быть приобретение единственного жилья или что приобретаемое при помощи кредита со льготной ставкой жильё не может быть продано в течение определённого срока», — пояснил он.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.