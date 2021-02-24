Эксперт оценил перспективы программы льготной ипотеки в России

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Начальник аналитического отдела компании «Риком-траст» кандидат экономических наук Олег Абелев оценил перспективы программы льготной ипотеки в России.
Эксперт оценил перспективы программы льготной ипотеки в России
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что программа продолжит своё существование, но несколько в другом виде.

«Очевидно, что данная программа должна — и будет — иметь именно социальный вид, а не быть неким инструментом в руках частных инвесторов», — сказал эксперт.

Как отметил Абелев, в программу могут внести поправки, касающиеся социальных критериев.

«Например, понятия, что льготным может быть приобретение единственного жилья или что приобретаемое при помощи кредита со льготной ставкой жильё не может быть продано в течение определённого срока», — пояснил он.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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