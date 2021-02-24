В Башкирии вынесли приговор сбившему детей водителю

В Стерлитамаке суд вынес приговор в отношении 63-летнего местного жителя, по вине которого погибла 15-летняя девочка.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Трагедия произошла в июне 2020 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух девушек 13 и 15 лет.

Старшая скончалась в машине скорой помощи. Второй девочке была присвоена инвалидность.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 1,8 млн рублей в качестве возмещения морального ущерба.

Как ранее сообщало интернет-издание «Сусанин», в Удмуртии вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли четыре человека.