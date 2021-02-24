Иммунолог оценил ситуацию с коронавирусом и гриппом

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Академик РАН Валерий Черешнев, иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук, прокомментировал ситуацию с коронавирусом и гриппом.
Иммунолог оценил ситуацию с коронавирусом и гриппом
  • РИА Новости

«Сейчас же разгар гриппа, но пока мы этого не замечаем. Видимо, потому, что идёт лёгкий штамм вируса. Будем надеяться, что не присоединится ещё какой-нибудь патогенный штамм, которые у нас бывают периодически через два-три года. А если «симбиоз» коронавирусной инфекции и гриппа? Дай бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое — январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнём свободно», — отметил специалист в беседе с радиостанцией Sputnik.

Иммунолог полагает, что масочный режим спасает россиян от эпидемии гриппа, а его отмена стала бы крайне несвоевременной мерой.

«Сейчас рано прекращать носить маски. Коронавирус чуть-чуть отошёл, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет», — сказал иммунолог.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.

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