В Петербурге рассказали об уборке улиц после обильных снегопадов

В Петербурге с начала зимнего периода вывезли почти 864 тыс. кубометров снега. За последние девять дней на снегоплавильные пункты доставили 111 тыс. кубометров снега после сильных снегопадов, прошедших в городе.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

После снегопадов, прошедших в городе с 15 по 23 февраля, высота выпавшего снега превысила 40 см.

В ночь с 22 на 23 февраля на уборку улиц вышло 1247 единиц техники и 307 человек. Утром 24 февраля — 1163 уборочные машины и 1228 специалистов. В садах и парках работают ещё 114 единиц техники и 628 специалистов.

Из-за обильных осадков власти привлекли дополнительные самосвалы для вывоза снега.

Ранее телеканал «360» сообщал, что региональные операторы Московской области перешли на круглосуточный режим работы в связи со сложными погодными условиями.