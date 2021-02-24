В Минэнерго опровергли влияние утильсбора на технику для угледобычи на энерготарифы

Информация о влиянии утилизационного сбора на технику для добычи угля на стоимость тепла и электроэнергии в 2021 году не соответствует действительности, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

«В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации рост цены (тарифа) на э/э населения в 2021 год в среднем не превысит 5%. Таким образом, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний никоим образом не влияет на тарифы на электрическую энергию для населения», — приводятся слова Шульгинова на сайте Минэнерго.

Ранее «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг сообщили, что тарифы на тепло и электроэнергию в России могут увеличиться из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.

В начале января сообщалось, что экспорт электроэнергии из России упал на 36,4% за 2020 год.