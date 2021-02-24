В Мурманской области свернули ещё 68 коек для пациентов с COVID-19

В Мурманской области за неделю было свёрнуто 68 больничных мест. На данный момент свободный коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 составляет 1163.

Об этом сообщает Nord-News.

«В общей сложности уже свернули 377 коек. Коечный фонд на данный момент составляет 1163 койки. Из них 739 с кислородом, 136 с возможностью подведения ИВЛ», — сказал на оперативном совещании глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

По его словам, работает 17 патронажных бригад на амбулаторном этапе и 19 для оказания скорой медицинской помощи.

«Нарастающим итогом уже обеспечены более 50,5 тыс. пациентов бесплатными противовирусными препаратами, из них 24 тыс. — с COVID-19, 26 тыс. пациентов с ОРВИ», — добавил министр.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.