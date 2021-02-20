В Севастополе проходят мобилизационные сборы ВМФ России

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Участниками оперативно-мобилизационных сборов в Севастополе стали представители командования всех флотов России, учебных заведений и научно-исследовательских институтов.
В Севастополе проходят мобилизационные сборы ВМФ России
  • РИА Новости

Как сообщает «Новый Севастополь», в торжественной части мероприятий принял участие губернатор города Михаил Развожаев.

В рамках сборов прошло возложение цветов к мемориалу в честь защитников города в годы героической обороны 1941—1942 гг. В нём приняли участие главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, командующий Северным флотом Александр Моисеев, командующий Балтийским флотом Александр Носатов, командующий Каспийской флотилией Сергей Пинчук.

«Мы обмениваемся мнениями, передовым опытом, наглядно смотрим вооружение. Всё это даёт толчок к развитию, помогает и в оперативной, и в боевой подготовке. К концу года сборы завершаются проведением масштабных учений», — отметил Николай Евменов.

Как сообщало агентство «Крыминформ», в феврале артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота провели учебно-боевые стрельбы на крымском межвидовом полигоне Опук.

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