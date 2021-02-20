В Татарстане оценили ситуацию с вводом жилья

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В Татарстане план по вводу жилья на 2021 год выполнили на 16,5%. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин напомнил, что всего в этом году запланировано ввести 2 млн 670 тыс. кв. м жилья.
В Татарстане оценили ситуацию с вводом жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

На сегодняшний день сдано 17 соципотечных домов. Всего хотят ввести в эксплуатацию 161 дом, в том числе 69 находятся в высокой стадии готовности. Также в текущем году планируется ввести 164 многоквартирных дома, на данный момент сданы 38, ещё 43 дома имеют высокую степень готовности.

Кроме того, в 2021 году должны быть сданы 8330 индивидуальных домов. На текущий момент сданы 1505.

По сообщениям газеты «Известия», эксперты в области недвижимости заявили, что снижение ставки по льготной ипотеке в России целесообразно до уровня 5—5,5%.

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