Туристический поезд запустят по маршруту Туапсе — Гагра
- ©Chris Emil Janssen
- globallookpress.com
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СКЖД.
Поезд «Сочи» оформлен элементами советской эпохи и стилизован под 1970—1980-е годы. Состав начал курсировать 15 августа 2020 года, а на новогодних праздниках ходил по обновлённому маршруту — до Кисловодска.
В пути состав будет останавливаться на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Весёлое и Цандрыпш.
В поезде есть плацкартные и купейные (для двух и четырёх человек) вагоны, а также общие и сидячие места.
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