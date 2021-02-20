Туристический поезд запустят по маршруту Туапсе — Гагра

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В праздничные дни февраля и марта между Туапсе и Гагрой будет курсировать туристический поезд
Туристический поезд запустят по маршруту Туапсе — Гагра
  • ©Chris Emil Janssen
  • globallookpress.com

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СКЖД.

Поезд «Сочи» оформлен элементами советской эпохи и стилизован под 1970—1980-е годы. Состав начал курсировать 15 августа 2020 года, а на новогодних праздниках ходил по обновлённому маршруту — до Кисловодска.

В пути состав будет останавливаться на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Весёлое и Цандрыпш.

В поезде есть плацкартные и купейные (для двух и четырёх человек) вагоны, а также общие и сидячие места.

Как ранее сообщал телеканал «360», парки Подмосковья подготовили мероприятия ко Дню защитника Отечества.

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