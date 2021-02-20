В Подмосковье функционирует 203 пункта вакцинации от COVID-19

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Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что жители Подмосковья могут сделать прививку от коронавируса в одном из 203 прививочных пунктов.
В Подмосковье функционирует 203 пункта вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360»

«Мы видим, как растёт число желающих привиться от COVID-19, поэтому стремимся сделать вакцинацию максимально удобной и доступной для всех», — сказала Светлана Стригункова.

Для вакцинации населения врачи используют современный российский препарат «Спутник V».

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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