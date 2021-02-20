В Подмосковье функционирует 203 пункта вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы видим, как растёт число желающих привиться от COVID-19, поэтому стремимся сделать вакцинацию максимально удобной и доступной для всех», — сказала Светлана Стригункова.
Для вакцинации населения врачи используют современный российский препарат «Спутник V».
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.